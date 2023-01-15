Украина может ожидать дополнительных поставок тяжелого вооружения от западных стран - Столтенберг

Цитата

"Недавние обязательства по тяжелой военной технике важны, и я жду большего в ближайшем будущем", - сказал Столтенберг газете Handelsblatt накануне встречи группы Рамштайн, которая координирует поставки оружия в Киев.

"Мы находимся в решающей фазе войны, – говорит Столтенберг. - Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое ей для победы".

Столтенберг считает, что путин допустил ошибку, напав на Украину.

"Он переоценил силу своих вооруженных сил. Мы видим их ошибки, отсутствие морального духа, проблемы с руководством, плохое оборудование. Но русские продемонстрировали, что готовы нести большие потери для достижения своих целей".

Ранее

В этом месяце Франция, Германия и США пообещали отправить легкие танки AMX-10 RC, 40 немецких пехотных машин Marder и 50 боевых машин Bradley.

Однако на союзников нарастает давление, чтобы те пошли дальше и согласились на поставку боевых танков.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что сделало ее первой западной страной, которая поставит тяжелые танки, о которых просит Киев.