У Пентагоні прокоментували можливість відправки Україні танків Abrams на тлі заяв щодо вагань ФРН

Цитата

"Abrams – це скоріше проблема підтримки. Я маю на увазі, що це танк, який потребує реактивного палива, тоді як Leopard і Challenger – це інший двигун. Вони потребують дизельного палива. Таке трохи легше підтримувати. Вони можуть маневрувати великими ділянками території, перш ніж їм знадобиться дозаправка. Технічне обслуговування та висока вартість, яку буде потрібно для утримання Abrams, просто - просто не має сенсу надавати це українцям на даний момент", - сказала речниця Пентагону.

"Як ви знаєте, ми надали Bradley. Ми бачимо, як інші країни активізуються і продовжують надавати Україні обладнання та матеріали, які вони можуть. Зрештою, це рішення Німеччини. Це їхнє суверенне рішення щодо того, яку безпекову допомогу вони нададуть, тому ми не зможемо з ними поговорити. Але я думаю, що ми, безперечно, робимо все можливе, щоб підтримати Україну в тому, що їй потрібно", - додала вона, коментуючи те, що "німці зазначили, що вони вагаються надати танки Україні, якщо США також не забезпечать Abrams".

Доповнення

Газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників повідомляла, що Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну, щоб допомогти їй у відбитті російської агресії доти, доки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи позицію щодо надання танків Україні, після того, як таке рішення ухвалять інші, заявив, що це не дуже правильна стратегія. Він вважає, що не може бути сегментованої допомоги або вибірковості у зміцненні української армії.