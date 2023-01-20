У Пентагоні прокоментували можливість відправки Україні танків Abrams на тлі заяв щодо вагань ФРН

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 11198 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 23311 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 34484 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 44652 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 78413 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 51491 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 107267 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 77423 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62426 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119557 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.6м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 49633 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 39716 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 98574 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 41128 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 37404 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 78372 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 98601 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 107250 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 228477 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 277702 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 37427 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 41154 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 30612 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34814 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 50201 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

У Пентагоні прокоментували можливість відправки Україні танків Abrams на тлі заяв щодо вагань ФРН

Київ • УНН

 • 1619338 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Беручи до уваги технічне обслуговування та високу вартість утримання "просто не має сенсу" надавати танки M1 Abrams "на даний момент", заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх в четвер після повідомлень, що Німеччина не надасть танки Україні, поки США не вирішить зробити це також, пише УНН.

У Пентагоні прокоментували можливість відправки Україні танків Abrams на тлі заяв щодо вагань ФРН

Цитата

"Abrams – це скоріше проблема підтримки. Я маю на увазі, що це танк, який потребує реактивного палива, тоді як Leopard і Challenger – це інший двигун. Вони потребують дизельного палива. Таке трохи легше підтримувати. Вони можуть маневрувати великими ділянками території, перш ніж їм знадобиться дозаправка. Технічне обслуговування та висока вартість, яку буде потрібно для утримання Abrams, просто - просто не має сенсу надавати це українцям на даний момент", - сказала речниця Пентагону.

"Як ви знаєте, ми надали Bradley. Ми бачимо, як інші країни активізуються і продовжують надавати Україні обладнання та матеріали, які вони можуть. Зрештою, це рішення Німеччини. Це їхнє суверенне рішення щодо того, яку безпекову допомогу вони нададуть, тому ми не зможемо з ними поговорити. Але я думаю, що ми, безперечно, робимо все можливе, щоб підтримати Україну в тому, що їй потрібно", - додала вона, коментуючи те, що "німці зазначили, що вони вагаються надати танки Україні, якщо США також не забезпечать Abrams".

Доповнення

Газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників повідомляла, що Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну, щоб допомогти їй у відбитті російської агресії доти, доки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи позицію щодо надання танків Україні, після того, як таке рішення ухвалять інші, заявив, що це не дуже правильна стратегія. Він вважає, що не може бути сегментованої допомоги або вибірковості у зміцненні української армії. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02