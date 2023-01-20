Рішення про постачання танків Leopard на зустрічі "Рамштайн" поки не ухвалено - міністр оборони ФРН

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"Рішення поки не ухвалено", - заявив політик за результатом зустрічі західних союзників у "Рамштайні".

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За словами Пісторіуса, існує синхронний підхід, якому всі союзники надають великого значення. "ППО має першорядне значення, а боєприпаси – вищий пріоритет".

"Однак сьогодні поки не можна сказати, як виглядатиме рішення. Проте запаси у збройних силах та в промисловості перевіряються. Багато союзників поділять думку федерального уряду. Будуть добрі аргументи за та проти, і вони будуть ретельно зважені", - йдеться в повідомленні.

Пісторіус заявив, що "хоче передбачити ситуацію, якщо буде ухвалено рішення про постачання танків "Леопард".

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