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Рішення про постачання танків Leopard на зустрічі "Рамштайн" поки не ухвалено - міністр оборони ФРН

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що рішення щодо постачання танків "Леопард" в Україну поки не прийнято на зустрічі в "Раштайні". Про це УНН інформує посилаючись на Tagesschau та n-tv.

Рішення про постачання танків Leopard на зустрічі "Рамштайн" поки не ухвалено - міністр оборони ФРН

Цитата

"Рішення поки не ухвалено", - заявив політик за результатом зустрічі західних союзників у "Рамштайні".

Деталі

За словами Пісторіуса, існує синхронний підхід, якому всі союзники надають великого значення. "ППО має першорядне значення, а боєприпаси – вищий пріоритет".

"Однак сьогодні поки не можна сказати, як виглядатиме рішення. Проте запаси у збройних силах та в промисловості перевіряються. Багато союзників поділять думку федерального уряду. Будуть добрі аргументи за та проти, і вони будуть ретельно зважені", - йдеться в повідомленні.

Пісторіус заявив, що "хоче передбачити ситуацію, якщо буде ухвалено рішення про постачання танків "Леопард".

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