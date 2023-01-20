Решение о поставках танков Leopard на встрече "Рамштайн" пока не принято - министр обороны ФРГ

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"Решение пока не принято", - заявил политик по результатам встречи западных союзников в "Рамштайн".

Детали

По словам Писториуса, существует синхронный подход, которому все союзники придают большое значение. "ПВО имеет первостепенное значение, а боеприпасы – высший приоритет".

"Однако сегодня пока нельзя сказать, как будет выглядеть решение. Однако запасы в вооруженных силах и в промышленности проверяются. Многие союзники разделят мнение федерального правительства. Будут хорошие аргументы за и против, и они будут тщательно взвешены", - говорится в сообщении.

Писториус заявил, что "хочет предвидеть ситуацию, если будет принято решение о поставке танков "Леопард".

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