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Глава Міноборони ФРН допустив відправку танків Leopard 2 Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) стримано висловився щодо питання про можливе постачання Україні німецьких танків Leopard. “Необхідно почекати, чи вийде це. Ми ведемо переговори, в особливості зі Сполученими Штатами”. Про це пише DW, передає УНН.

Глава Міноборони ФРН допустив відправку танків Leopard 2 Україні

Цитата

“Ніхто не виключає можливості постачання танків Leopard або того, що буде дано схвалення, згоду на постачання іншими європейськими партнерами”,  — заявив Борис Пісторіус в ефірі телеканал ZDF. Однак, за словами міністра, ще не на всі питання отримано відповіді.

У той же день в інтерв'ю іншому німецькому каналу ARD він наголосив, що не вважає поставку американських основних бойових танків Abrams в Україну умовою для можливих німецьких поставок. Це питання канцлер Шольц обговорює з президентом Байденом, рішення очікується в найближчі кілька днів, сказав Пісторіус.

Нагадаємо

Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва до України, щоб допомогти їй у відбитті російської агресії до тих пір, поки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників.

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