Глава Міноборони ФРН допустив відправку танків Leopard 2 Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) стримано висловився щодо питання про можливе постачання Україні німецьких танків Leopard. “Необхідно почекати, чи вийде це. Ми ведемо переговори, в особливості зі Сполученими Штатами”. Про це пише DW, передає УНН.
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“Ніхто не виключає можливості постачання танків Leopard або того, що буде дано схвалення, згоду на постачання іншими європейськими партнерами”, — заявив Борис Пісторіус в ефірі телеканал ZDF. Однак, за словами міністра, ще не на всі питання отримано відповіді.
У той же день в інтерв'ю іншому німецькому каналу ARD він наголосив, що не вважає поставку американських основних бойових танків Abrams в Україну умовою для можливих німецьких поставок. Це питання канцлер Шольц обговорює з президентом Байденом, рішення очікується в найближчі кілька днів, сказав Пісторіус.
Нагадаємо
Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва до України, щоб допомогти їй у відбитті російської агресії до тих пір, поки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників.