Глава Міноборони ФРН допустив відправку танків Leopard 2 Україні

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“Ніхто не виключає можливості постачання танків Leopard або того, що буде дано схвалення, згоду на постачання іншими європейськими партнерами”, — заявив Борис Пісторіус в ефірі телеканал ZDF. Однак, за словами міністра, ще не на всі питання отримано відповіді.

У той же день в інтерв'ю іншому німецькому каналу ARD він наголосив, що не вважає поставку американських основних бойових танків Abrams в Україну умовою для можливих німецьких поставок. Це питання канцлер Шольц обговорює з президентом Байденом, рішення очікується в найближчі кілька днів, сказав Пісторіус.

Нагадаємо

Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва до України, щоб допомогти їй у відбитті російської агресії до тих пір, поки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників.