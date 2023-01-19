Глава Минобороны ФРГ допустил отправку танков Leopard 2 Украине

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“Никто не исключает возможности поставки танков Leopard или того, что будет дано одобрение, согласие на поставку другими европейскими партнерами”, — заявил Борис Писториус в эфире телеканал ZDF. Однако, по словам министра, еще не на все вопросы получены ответы.

В тот же день в интервью другому немецкому каналу ARD он подчеркнул, что не считает поставку американских основных боевых танков Abrams в Украину условием для возможных немецких поставок. Этот вопрос канцлер Шольц обсуждает с президентом Байденом, решение ожидается в ближайшие несколько дней, сказал Писториус.

Напомним

Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину, чтобы помочь ей в отражении российской агрессии до тех пор, пока США не согласятся отправить свои собственные танки Abrams, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников.