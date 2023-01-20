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Министр обороны Германии опроверг слухи о том, что решение о поставках "Leopard" связано с танками Abrams

Киев • УНН

 • 1206595 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Министр обороны Германии Борис Писториус отрицает, что решение страны о потенциальной отправке танков Leopard 2 Украине связано с тем, сделают ли Соединенные Штаты аналогичный шаг и направят Киеву танки M1 Abrams. Об этом информирует CNN, пишет УНН.

Министр обороны Германии опроверг слухи о том, что решение о поставках "Leopard" связано с танками Abrams

Детали

Отвечая на вопрос об этом во время интервью немецкой телекомпании ARD в четверг, Писториус сказал, что он «не знал такой договоренности».

По словам Писториуса, пока не принято решение о том, отправит ли Германия танки Leopard 2 в Украину.

Министр обороны заявил журналистам в кулуарах встречи на авиабазе Рамштайн в пятницу, что «мы все не можем сегодня сказать, когда будет принято решение и каким будет это решение по танкам Leopard».

Что предшествовало

Немецкие и американские чиновники зашли в тупик по поводу отправки танков после многочисленных призывов киевского руководства.

Немецкие официальные лица заявляли, что не будут отправлять танки Leopard в Украину или давать разрешение на это любой другой стране, имеющей на вооружении танки немецкого производства, если только США также не согласятся отправить свои танки M1 Abrams.

"Если Америка решит, что они привезут в Украину боевые танки, это облегчит задачу Германии", - заявил во вторник вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью Bloomberg из Давоса.

Принимая во внимание техническое обслуживание и высокую стоимость содержания "просто не имеет смысла" предоставлять танки M1 Abrams "на данный момент", заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в четверг после сообщений, что Германия не предоставит танки Украине, пока США не решит сделать это также.

"Они держат нас за баррель", - заявил CNN в четверг высокопоставленный чиновник администрации Байдена, добавив, что немцы требуют танки для танков и не сдвинутся с места при рассмотрении любых других предложений, сделанных США, чтобы подтолкнуть Берлин к отправке "Леопардов".

Однако официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт в пятницу опроверг эти утверждения. «Мне трудно представить, чтобы канцлер Германии диктовал какие-то условия американскому президенту или выдвигал какие-то требования».

Представитель добавил, что Германия считает "важным", чтобы союзники Украины "действовали очень единым и совместным образом", особенно когда речь идет о поставках боевых танков.

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