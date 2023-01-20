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Ллойд Остін: Україна може розпочати контрнаступ уже навесні, наше завдання – зміцнити її обороноздатність

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Український контрнаступ може початися вже цієї весни. До цього часу необхідно зміцнити її обороноздатність, і вирішити питання з поставками зброї, включно з танками. Про це на брифінгу за підсумками “Рамштайна” заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає кореспондент УНН.

Ллойд Остін: Україна може розпочати контрнаступ уже навесні, наше завдання – зміцнити її обороноздатність

Цитата

“Ми приділили особливу увагу тому, щоб переконатися в тому, що Україна має всі необхідні можливості та обороноздатність для того, щоб досягати успіху прямо зараз. У нас є певне вікно можливостей — з цього моменту і до весни, може початися контрнаступ, і до цього залишилося не так багато часу. Нам потрібно зміцнити обороноздатність”, — заявив Остін.

Деталі

Коментуючи питання про постачання Україні німецьких танків Leopard, Остін зазначив, що Німеччина поки що не ухвалила рішення з цього питання. Однак, водночас, військова допомога Україні не припиняється і її обсяг буде збільшуватися.

“Не йдеться про якусь одну платформу. Наша мета — надати можливість Україні, щоб вона могла успішно діяти в довгостроковій перспективі. Ми будемо збільшувати обсяг допомоги. Зараз українські війська навчаються. Це буде досить серйозний пакет, який ми склали. І я думаю, що це дозволить українцям діяти найближчим часом. Це не залежить від якоїсь єдиної платформи. Це комбіновані зусилля, і я думаю, що вони відіграють важливу роль у цій боротьбі”, — додав міністр.

Додамо

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечує той факт, що Берлін в односторонньому порядку блокував постачання танків “Леопард” в Україну, і заявив, що уряд буде готовий швидко вжити заходів з цього питання, якщо союзники досягнуть консенсусу.

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