Ллойд Остин: Украина может начать контрнаступление уже весной, наша задача - укрепить ее обороноспособность

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“Мы уделили особое внимание тому, чтобы убедиться в том, что Украина имеет все необходимые возможности и обороноспособность для того, чтобы добиваться успеха прямо сейчас. У нас есть определенное окно возможностей – с этого момента и до весны, может начаться контрнаступление, и до этого осталось не так много времени. Нам нужно укрепить обороноспособность”, – заявил Остин.

Детали

Комментируя вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard, Остин отметил, что Германия пока не приняла решение по этому вопросу. Однако, в то же время, военная помощь Украине не прекращается и ее объем будет увеличиваться.

“Речь не идет о какой-то одной платформе. Наша цель – предоставить возможность Украине, чтобы она могла успешно действовать в долгосрочной перспективе. Мы будем увеличивать объем помощи. Сейчас украинские войска обучаются. Это будет довольно серьезный пакет, который мы составили. И я думаю, что это позволит украинцам действовать в ближайшее время. Это не зависит от какой-то единственной платформы. Это комбинированные усилия, и я думаю, что они сыграют важную роль в этой борьбе”, – добавил министр.

Добавим

Новый министр обороны Германии Борис Писториус отрицает тот факт, что Берлин в одностороннем порядке блокировал поставки танков «Леопард» в Украину, и заявил, что правительство будет готово быстро принять меры по этому вопросу, если союзники достигнут консенсуса.