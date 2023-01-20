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Германия хочет консенсуса союзников по отправке танков Украине

Киев • УНН

 • 1147605 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Новый министр обороны Германии Борис Писториус отрицает тот факт, что Берлин в одностороннем порядке блокировал поставки танков «Леопард» в Украину, и заявил, что правительство будет готово быстро принять меры по этому вопросу, если союзники достигнут консенсуса, передает УНН ссылаясь на Reuters.

Германия хочет консенсуса союзников по отправке танков Украине

Цитата

«Есть веские причины для поставок и есть веские причины против, и из-за всей ситуации войны, которая длится уже почти год, необходимо очень тщательно взвесить все «за» и «против», — сказал Писториус.

«Сегодня мы еще не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь идет о танке «Леопард», - заявил министр в ходе конференции, организованной США в Германии.

Контекст

Правительство Украины неоднократно призывало своих международных сторонников направить больше тяжелых вооружений, включая боевые танки. Некоторые страны предложили бронетехнику. В последние дни представители министерств обороны Запада настаивали на том, чтобы Германия разрешила экспортировать в Украину новейшие танки Leopard 2.

Но Германия до сих пор не согласилась.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст танки Leopard 2 Украине, а президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил, что готов поставить танки Киеву.

Немецкие оружейные компании производят Leopard 2, и правительство Германии по закону имеет последнее слово в том, как и где используются танки, даже когда другие страны предлагают их экспортировать.

Шольц неоднократно отказывался давать добро на экспорт танков в Украину, заявляя, что западные танки должны поставляться в Киев только при условии согласия между ключевыми союзниками.

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