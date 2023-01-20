Германия хочет консенсуса союзников по отправке танков Украине

Цитата

«Есть веские причины для поставок и есть веские причины против, и из-за всей ситуации войны, которая длится уже почти год, необходимо очень тщательно взвесить все «за» и «против», — сказал Писториус.

«Сегодня мы еще не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь идет о танке «Леопард», - заявил министр в ходе конференции, организованной США в Германии.

Контекст

Правительство Украины неоднократно призывало своих международных сторонников направить больше тяжелых вооружений, включая боевые танки. Некоторые страны предложили бронетехнику. В последние дни представители министерств обороны Запада настаивали на том, чтобы Германия разрешила экспортировать в Украину новейшие танки Leopard 2.

Но Германия до сих пор не согласилась.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст танки Leopard 2 Украине, а президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил, что готов поставить танки Киеву.

Немецкие оружейные компании производят Leopard 2, и правительство Германии по закону имеет последнее слово в том, как и где используются танки, даже когда другие страны предлагают их экспортировать.

Шольц неоднократно отказывался давать добро на экспорт танков в Украину, заявляя, что западные танки должны поставляться в Киев только при условии согласия между ключевыми союзниками.