Германия хочет консенсуса союзников по отправке танков Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Новый министр обороны Германии Борис Писториус отрицает тот факт, что Берлин в одностороннем порядке блокировал поставки танков «Леопард» в Украину, и заявил, что правительство будет готово быстро принять меры по этому вопросу, если союзники достигнут консенсуса, передает УНН ссылаясь на Reuters.
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«Есть веские причины для поставок и есть веские причины против, и из-за всей ситуации войны, которая длится уже почти год, необходимо очень тщательно взвесить все «за» и «против», — сказал Писториус.
«Сегодня мы еще не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь идет о танке «Леопард», - заявил министр в ходе конференции, организованной США в Германии.
Контекст
Правительство Украины неоднократно призывало своих международных сторонников направить больше тяжелых вооружений, включая боевые танки. Некоторые страны предложили бронетехнику. В последние дни представители министерств обороны Запада настаивали на том, чтобы Германия разрешила экспортировать в Украину новейшие танки Leopard 2.
Но Германия до сих пор не согласилась.
На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст танки Leopard 2 Украине, а президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил, что готов поставить танки Киеву.
Немецкие оружейные компании производят Leopard 2, и правительство Германии по закону имеет последнее слово в том, как и где используются танки, даже когда другие страны предлагают их экспортировать.
Шольц неоднократно отказывался давать добро на экспорт танков в Украину, заявляя, что западные танки должны поставляться в Киев только при условии согласия между ключевыми союзниками.