Німеччина хоче консенсусу союзників щодо відправлення танків Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив той факт, що Берлін в односторонньому порядку блокував постачання танків «Леопард» в Україну, і заявив, що уряд буде готовий швидко вжити заходів щодо цього питання, якщо союзники досягнуть консенсусу, передає УНН посилаючись на Reuters.
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«Є вагомі причини для поставок і є вагомі причини проти, і через всю ситуацію війни, яка триває вже майже рік, необхідно дуже ретельно зважити всі «за» та «проти», — сказав Пісторіус.
«Сьогодні ми ще не можемо сказати, коли буде ухвалено рішення і яким воно буде, коли йдеться про танк «Леопард», - заявив міністр у ході конференції, організованої США у Німеччині.
Контекст
Уряд України неодноразово закликав своїх міжнародних прихильників направити більше важких озброєнь, включаючи бойові танки. Деякі країни запропонували бронетехніку. Останніми днями представники міністерств оборони Заходу наполягали на тому, щоб Німеччина дозволила експортувати в Україну новітні танки Leopard 2.
Але Німеччина досі не погодилася.
Минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть танки Leopard 2 Україні, а президент Фінляндії Саулі Ніїністе також заявив, що готовий поставити танки Києву.
Німецькі збройові компанії виробляють Leopard 2, і уряд Німеччини за законом має останнє слово у тому, як і де використовуються танки, навіть коли інші країни пропонують їх експортувати.
Шольц неодноразово відмовлявся давати добро на експорт танків до України, заявляючи, що західні танки мають постачати до Києва лише за умови згоди між ключовими союзниками.