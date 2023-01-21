Нерішучість Німеччини щодо танків Leopard 2 викликає розчарування - Мельник

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"Уряд Німеччини не прийняв це важливе рішення не тільки для того, щоб спочатку дозволити іншим країнам, таким як Польща, Фінляндія, Іспанія чи Греція, які мають німецькі бойові танки, зробити те саме, але також посилити та створити, як ми називаємо "глобальну танкову коаліцію", щоб допомогти українським силам витіснити росіян і почати контрнаступ, який дозволить нам звільнити окуповані території", - заявив Мельник.

Він додав: "Після 331 дня жорстокої війни, яку росія веде проти України, вони все ще проводять інвентаризацію запасів Бундесверу (збройних сил ФРН - ред.) і промисловості, щоб перевірити, чи є у них що відправити в Україну! Це смішно".

"Ми розчаровані, але рішення ще не ухвалене, тому ми сподіваємося, що уряд у Берліні серйозно поставиться до всіх побоювань, які вони почули (у п'ятницю) у Рамштайні", - зазначив Мельник.

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Окрім цього, Мельник схвально відгукнувся про рішення Великої Британії надати Україні танки Challenger 2, додавши, що сподівається, що цей крок може спонукати інші країни наслідувати цей приклад.

"Сполучене Королівство є першою країною, яка поставила основні бойові танки Challenger 2, і це, сподіваємося, може стати поштовхом для інших країн, але, на жаль, поки що не для Німеччини", - сказав він.

Нагадаємо

Перед зустріччю очільників оборонних відомств на базі Рамштайн Україна зверталася до союзників із запитом щодо сучасних західних танків. Оголошень про їх надання так і не прозвучало.

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував відсутність рішення щодо постачання Україні німецьких танків Leopard 2.