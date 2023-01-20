Ллойд Остін про танки Leopard: ви чули міністра оборони Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував відсутність рішення щодо постачання Україні німецьких тан6ків Leopard 2. Про це він заявив на пресконференції щодо засідання у форматі “Рамштайна”, передає кореспондент УНН.
Цитата
На запитання чи обговорювали міністри постачання танків Україні, Остін відповів: «Я думаю, ви чули, що міністр оборони Німеччини сьогодні розповів, що вони поки що не прийняли рішення відповідне щодо надання танків Leopard».
За його словами, на зустрічі в форматі "Рамштайн" приділили увагу тому, щоб переконатися, що в України є необхідні можливості й обороноспроможність для того, щоб добиватися успіху прямо зараз.
Доповнення
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив, що рішення країни про потенційне відправлення танків Leopard 2 Україні пов'язане з тим, чи Сполучені Штати зроблять аналогічний крок і направлять Києву танки M1 Abrams.