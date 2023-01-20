Ллойд Остин о танках Leopard: вы слышали министра обороны Германии

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На вопрос обсуждали ли министры поставки танков Украине, Остин ответил: «Я думаю, вы слышали, что министр обороны Германии сегодня рассказал, что они пока не приняли соответствующее решение о предоставлении танков Leopard».

По его словам, на встрече в формате "Рамштайн" уделили внимание тому, чтобы убедиться, что у Украины есть необходимые возможности и обороноспособность для того, чтобы добиваться успеха прямо сейчас.

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Министр обороны Германии Борис Писториус отрицал, что решение страны о потенциальной отправке танков Leopard 2 Украине связано с тем, сделают ли Соединенные Штаты аналогичный шаг и направят Киеву танки M1 Abrams.