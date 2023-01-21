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Нерешительность Германии по танкам Leopard 2 вызывает разочарование - Мельник

Киев • УНН

 • 1562943 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью CNN выразил разочарование из-за нерешительности Германии относительно отправки танков Leopard 2 в Украину. В то же время он выразил надежду, что Берлин все же сможет принять решение о предоставлении этого вида вооружения, передает УНН.

Нерешительность Германии по танкам Leopard 2 вызывает разочарование - Мельник

Цитата

"Правительство Германии не приняло это важное решение не только для того, чтобы сначала позволить другим странам, таким как Польша, Финляндия, Испания или Греция, которые имеют немецкие боевые танки, сделать то же самое, но также усилить и создать, как мы называем "глобальную танковую коалицию", чтобы помочь украинским силам вытеснить россиян и начать контрнаступление, которое позволит нам освободить оккупированные территории", - заявил Мельник.

Он добавил: "После 331 дня жестокой войны, которую россия ведет против Украины, они все еще проводят инвентаризацию запасов Бундесвера (вооруженных сил ФРГ - ред.) и промышленности, чтобы проверить, есть ли у них что отправить в Украину! Это смешно".

"Мы разочарованы, но решение еще не принято, поэтому мы надеемся, что правительство в Берлине серьезно отнесется ко всем опасениям, которые они услышали (в пятницу) в Рамштайне", - отметил Мельник.

Детали

Кроме этого, Мельник одобрительно отозвался о решении Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2, добавив, что надеется, что этот шаг может побудить другие страны последовать этому примеру.

"Соединенное Королевство является первой страной, которая поставила основные боевые танки Challenger 2, и это, надеемся, может стать толчком для других стран, но, к сожалению, пока не для Германии", - сказал он.

Напомним

Перед встречей глав оборонных ведомств на базе Рамштайн Украина обращалась к союзникам с запросом относительно современных западных танков. Объявлений об их предоставлении так и не прозвучало.

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал отсутствие решения по поставке Украине немецких танков Leopard 2.

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