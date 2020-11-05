Після візиту до КСУ представника Президента - троє суддів залишили засідання: названі прізвища

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Причиною зірваного засідання Конституційного Суду України стала поява представника Президента в КСУ Федора Веніславського, після якого три судді покинули засідання. Про це УНН повідомило проінформоване джерело в КСУ.

Джерело повідомляє, що вранці троє суддів КСУ вимагали відвід судді Сергію Сасу (автор проекту рішення щодо офіційного тлумачення окремих положень статей 13, 14 Конституції України - ред.) від розгляду проекту рішення щодо трактування окремих положень 13 та 14 статей Конституції. Причиною називали упередженість та публічні заяви судді Саса. Він навіть сам написав заяву про самовідвід. Щоправда, інші судді не підтримали такої ініціативи. А вже після троє тих суддів не прийшли на засідання.

“Це сталося одразу після того, як до суду завітав Федір Веніславський. Дані судді дали гарантії, щодо їх лояльності та безхмарної роботи по відношенню до влади. Сьогодні повинно було розглядатися питання щодо землі (проект рішення щодо офіційного тлумачення окремих положень статей 13, 14 Конституції України - ред.), але три судді КСУ — Василь Лемак, Олег Первомайський та Віктор Колісник, не прийшли на засідання. Цього було достатньо, щоб зірвати кворум (для кворуму потрібна присутність 12 суддів — ред.). Причина в тому, щоб не дати суду працювати над мовним питанням, земельним. Зазначу, що суддя Сергій Головатий захворів ще зранку й у нього насправді були симптоми. Точніше, вони зранку працювали, ніби ніяких хвороб не було. Вони просто не прийшли, адже завітав до КСУ представник президента Веніславський (Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України — ред.). Говорять, що окремі з них вже на лікарняному”, - зазначив інформатор.

Нагадаємо, що вчора суддя КСУ заявив, що тлумачення положень Конституції не позбавить права власності громадян України на землю.

Додамо, що раніше суддя Сас назвав заяву народних депутатів України з вимогою до 11 суддів КСУ піти у відставку "інквізицією". 

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