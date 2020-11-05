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После визита в КСУ представителя Президента - трое судей покинули заседание: названы фамилии

После визита в КСУ представителя Президента - трое судей покинули заседание: названы фамилии

Киев  •  УНН

 • 68139 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Причиной сорванного заседания Конституционного Суда Украины стало появление представителя Президента в КСУ Федора Вениславского, после которого трое суддей покинули заседание. Об этом УНН сообщил информированный источник в КСУ.

Источник сообщает, что утром трое судей КСУ требовали отвод судье Сергею Сасу (автор проекта решения относительно официального толкования отдельных положений статей 13, 14 Конституции Украины - ред.) от рассмотрения проекта решения относительно трактовки отдельных положений 13 и 14 статей Конституции. Причиной называли предвзятость и публичные заявления судьи Саса. Он даже сам написал заявление о самоотводе. Правда, другие судьи не поддержали такой инициативы. А уже после трое тех судей не пришли на заседание.

"Это произошло сразу после того, как в суд пришел Федор Вениславский. Данные судьи дали гарантии, относительно их лояльности и безоблачной работы по отношению к власти. Сегодня должен был рассматриваться вопрос о земле (проект решения об официальном толковании отдельных положений статей 13, 14 Конституции Украины - ред.), но три судьи КСУ - Василий Лемак, Олег Первомайский и Виктор Колесник, не пришли на заседание. Этого было достаточно, чтобы сорвать кворум (для кворума необходимо присутствие 12 судей - ред.). Причина в том, чтобы не дать суду работать над языковым вопросом, земельным. Отмечу, что судья Сергей Головатый заболел еще утром и у него на самом деле были симптомы. Точнее, они утром работали, что никаких болезней не было. Они просто не пришли, ведь посетил КСУ представитель президента Вениславский (Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины - ред.). Говорят, что некоторые из них уже на больничном", - отметил источник.

Напомним, что вчера судья КСУ заявил, что толкование положений Конституции не лишит права собственности граждан Украины на землю.

Добавим, что ранее судья Сас назвал заявление народных депутатов Украины с требованием к 11 судьям КСУ уйти в отставку "инквизицией".

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