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Після вибухів у Криму на супутникових знімках є сліди від пожеж на аеродромі в Новофедорівці

Київ • УНН

 • 72661 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Після серії вибухів в тимчасово окупованому Криму 30 жовтня супутникові знімки показують сліди загоряння поблизу злітної смуги аеродрому в Новофедорівці. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру", пише УНН.

Після вибухів у Криму на супутникових знімках є сліди від пожеж на аеродромі в Новофедорівці

Деталі

Повідомляється, що на супутникових знімках за 31 жовтня видно кілька осередків загоряння злітної смуги аеродрому "Саки" в Новофедорівці . 28 жовтня їх не було, вказала моніторингова група.

Нагадаємо

30 жовтня «Кримський вітер» повідомляв, що під час української ракетної атаки, можливо, був приліт по аеродрому. Пізніше в напрямку аеродрому їхала пожежна машина.

Тоді після вибухів у в Сакському районі і адміністративному центрі були проблеми зі світлом. Своєю чергою в міноборони рф запевняли, що нібито збили всі вісім ракет.

Також, як повідомляла ASTRA, в результаті ракетної атаки на Крим 30 жовтня був пошкоджений зенітно-ракетний комплекс «С-300» росіян. Удар був здійснений 30 жовтня близько 6 ранку в районі села Молочне Сакського району півострова.

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