После взрывов в Крыму на спутниковых снимках есть следы от пожаров на аэродроме в Новофедоровке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. После серии взрывов во временно оккупированном Крыму 30 октября спутниковые снимки показывают следы возгорания вблизи взлетной полосы аэродрома в Новофедоровке. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", пишет УНН.
Детали
Сообщается, что на спутниковых снимках за 31 октября видно несколько очагов возгорания взлетной полосы аэродрома "Саки" в Новофедоровке. 28 октября их не было, указала мониторинговая группа.
Напомним
30 октября «Крымский ветер» сообщал, что во время украинской ракетной атаки, возможно, был прилет по аэродрому. Позже в направлении аэродрома ехала пожарная машина.
Тогда после взрывов в в Сакском районе и административном центре были проблемы со светом. В свою очередь в минобороны рф уверяли, что якобы сбили все восемь ракет.
Также, как сообщала ASTRA, в результате ракетной атаки на Крым 30 октября был поврежден зенитно-ракетный комплекс «С-300» россиян. Удар был осуществлен 30 октября около 6 утра в районе села Молочное Сакского района полуострова.