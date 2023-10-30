У Севастополі повідомляють про вибухи та роботу ворожої ППО: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Севастополі було чути серію вибухів. Повідомляють про приліт по аеродрому в Новофедорівці. Про це пише УН з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Деталі
Telegram-канал «Крим.Реалії» повідомляє, що в Севастополі було чути чотири вибухи. Над містом видно дим.
За даними Telegram-каналу «Кримський вітер» в Севастополі сильно димить в районі Стрілецької бухти.
«Імовірно, є також приліт по аеродрому в Новофедорівці», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя в тимчасово окупованому Криму михайло развожаєв стверджує, що в місті працює ворожа ППО, також, за його словами, дим в районі Севастопольської бухти — це військові використовують табельні засоби маскування.
Крім того, развозжаєв стверджує, що над Севастополем нібито збили дві повітряні цілі. А уламки впали на територію школи на північній стороні, на вулиці Пасічній і в Інкермані.
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