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В Севастополе сообщают о взрывах и работе вражеской ПВО: что известно

Киев • УНН

 • 38650 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Во временно оккупированном Севастополе была слышна серия взрывов. Сообщают о прилете по аэродрому в Новофедоровке. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Севастополе сообщают о взрывах и работе вражеской ПВО: что известно

Детали

Telegram-канал «Крым.Реалии» сообщает, что в Севастополе были слышны четыре взрыва. Над городом виден дым.

По данным Telegram-канала «Крымский ветер» в Севастополе сильно дымит в районе Стрелецкой бухты

«Предположительно, есть также прилет по аэродрому в Новофедоровке», - говориться в сообщении.

Дополнение

Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев утверждает, что в городе работает вражеская ПВО, Также, по его словам, дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки.

Кроме того развожаев утверждает, что над Севастополем якобы сбили две воздушные цели. А обломки упали на территорию школы на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

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