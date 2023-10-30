В Севастополе сообщают о взрывах и работе вражеской ПВО: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Во временно оккупированном Севастополе была слышна серия взрывов. Сообщают о прилете по аэродрому в Новофедоровке. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
Telegram-канал «Крым.Реалии» сообщает, что в Севастополе были слышны четыре взрыва. Над городом виден дым.
По данным Telegram-канала «Крымский ветер» в Севастополе сильно дымит в районе Стрелецкой бухты
«Предположительно, есть также прилет по аэродрому в Новофедоровке», - говориться в сообщении.
Дополнение
Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев утверждает, что в городе работает вражеская ПВО, Также, по его словам, дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки.
Кроме того развожаев утверждает, что над Севастополем якобы сбили две воздушные цели. А обломки упали на территорию школы на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.