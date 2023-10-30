Після вибухів в Криму в Сакському районі частково зникло світло. В міноборони рф стверджують про "збиття" всіх ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Після вибухів у тимчасово окупованому Криму в Сакському районі і адміністративному центрі є проблеми зі світлом. Своєю чергою в міноборони рф запевняють, що нібито збили всі вісім ракет. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне Крим, «Крим реалії» та російське оборонне відомство.
Деталі
В Саках і Сакському районі частково зникло світло, повідомив Суспільному Крим місцевий житель. Перед цим там було чутно декілька вибухів.
міноборони рф прокоментувало інформацію про вибухи в Севастополі. У російському відомстві заявляють про нібито знищення всіх 8 ракет Storm Shadow.
Як повідомляє "Крим реалії", кілька ракет збили в центральній частині Севастополя. Уламки впали в море.
Над військовими об'єктами в районі Стрілецької бухти жителі спостерігали чорний дим.
Сьогоднішня атака - одна з найдовших, зазначає "Крим реалії".
Доповнення
У тимчасово окупованому Севастополі було чути серію вибухів. Повідомляли про приліт по аеродрому в Новофедорівці.