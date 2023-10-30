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После взрывов в Крыму в Сакском районе частично исчез свет. В минобороны рф утверждают о "сбитии" всех ракет

Киев • УНН

 • 38188 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. После взрывов во временно оккупированном Крыму в Сакском районе и административном центре есть проблемы со светом. В свою очередь в минобороны рф уверяют, что якобы сбили все восемь ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественное Крым, «Крым Реалии» и российское оборонное ведомство.

После взрывов в Крыму в Сакском районе частично исчез свет. В минобороны рф утверждают о "сбитии" всех ракет

Детали

В Саках и Сакском районе частично пропал свет, сообщил Общественному Крым местный житель. Перед этим там было слышно несколько взрывов.

минобороны рф прокомментировало информацию о взрывах в Севастополе. В российском ведомстве заявляют о якобы уничтожении всех 8 ракет Storm Shadow.

Как сообщает "Крым реалии", несколько ракет сбили в центральной части Севастополя. Обломки упали в море.

Над военными объектами в районе Стрелецкой бухты жители наблюдали черный дым.

Сегодняшняя атака - одна из самых длинных, отмечает "Крым Реалии".

//

Дополнение

Во временно оккупированном Севастополе была слышна серия взрывов. Сообщали о прилете по аэродрому в Новофедоровке.

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