Під час атаки на Крим було пошкоджено ЗРК "С-300" росіян - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 Жовтня. УНН. Зенітно-ракетний комплекс «С-300» пошкоджений в результаті ракетної атаки на Крим 30 жовтня. Удар був здійснений 30 жовтня близько 6 ранку в районі села Молочне Сакського району півострова. Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.
Деталі
За даними джерел ASTRA, в селі Молочне Сакського району дислокується комплекс ППО мо рф.
В результаті атаки пошкоджено ЗРК «С-300», знищено дизель-генератор.
Попередньо, постраждалих немає.
Доповнення
30 жовтня після вибухів у тимчасово окупованому Криму в Сакському районі та адміністративному центрі є проблеми зі світлом. У свою чергу в Міноборони рф запевняють, що нібито збили всі вісім ракет.