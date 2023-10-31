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Під час атаки на Крим було пошкоджено ЗРК "С-300" росіян - ЗМІ

Київ • УНН

 • 36472 перегляди

КИЇВ. 31 Жовтня. УНН. Зенітно-ракетний комплекс «С-300» пошкоджений в результаті ракетної атаки на Крим 30 жовтня. Удар був здійснений 30 жовтня близько 6 ранку в районі села Молочне Сакського району півострова. Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.

Під час атаки на Крим було пошкоджено ЗРК "С-300" росіян - ЗМІ

Деталі

За даними джерел ASTRA, в селі Молочне Сакського району дислокується комплекс ППО мо рф.

В результаті атаки пошкоджено ЗРК «С-300», знищено дизель-генератор.

Попередньо, постраждалих немає.

Доповнення

30 жовтня після вибухів у тимчасово окупованому Криму в Сакському районі та адміністративному центрі є проблеми зі світлом. У свою чергу в Міноборони рф запевняють, що нібито збили всі вісім ракет.

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