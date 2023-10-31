Во время атаки на Крым был поврежден ЗРК "С-300" росиян - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Зенитно-ракетный комплекс «С-300» поврежден в результате ракетной атаки на Крым 30 октября. Удар был совершен 30 октября около 6 утра в районе села Молочное Сакского района полуострова. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
По данным источников ASTRA, в селе Молочное Сакского района дислоцируется комплекс ПВО мо рф.
В результате атаки поврежден ЗРК «С-300», уничтожен дизель-генератор.
Предварительно, пострадавших нет.
Дополнение
30 октября после взрывов во временно оккупированном Крыму в Сакском районе и административном центре есть проблемы со светом. В свою очередь в минобороны рф уверяют, что якобы сбили все восемь ракет.