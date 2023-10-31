Во время атаки на Крым был поврежден ЗРК "С-300" росиян - СМИ

Детали

По данным источников ASTRA, в селе Молочное Сакского района дислоцируется комплекс ПВО мо рф.

В результате атаки поврежден ЗРК «С-300», уничтожен дизель-генератор.

Предварительно, пострадавших нет.

Дополнение

30 октября после взрывов во временно оккупированном Крыму в Сакском районе и административном центре есть проблемы со светом. В свою очередь в минобороны рф уверяют, что якобы сбили все восемь ракет.