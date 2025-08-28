$41.320.08
Ексклюзив
07:27 • 3782 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 10291 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 19789 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 54654 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 36995 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 59926 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 151541 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 87446 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53575 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 66385 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Після нічної атаки рф на Вінниччину досі є знеструмлення: показали наслідки

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На Вінниччині ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури, знеструмивши 17 населених пунктів. Є пошкодження житлових будинків, інформації про постраждалих немає.

Після нічної атаки рф на Вінниччину досі є знеструмлення: показали наслідки

У Вінницькій області без світла досі 17 населених пунктів після атаки рф, під час якої ворог завдав удар по об’єкту критичної інфраструктури, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Вінниччина: російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу знеструмлені 17 населених пунктів. Є пошкодження житлових будинків. Наразі інформації про постраждалих не надходило

- зазначили у ДСНС після 10-ї години.

На всіх локаціях, як вказано, працюють підрозділи ДСНС, зокрема, 95 рятувальників та 23 одиниці техніки, а також пожежний потяг "Укрзалізниці".

армія рф вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики28.08.25, 07:53 • 1970 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Вінницька область
Українська залізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій