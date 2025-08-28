Після нічної атаки рф на Вінниччину досі є знеструмлення: показали наслідки
Київ • УНН
На Вінниччині ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури, знеструмивши 17 населених пунктів. Є пошкодження житлових будинків, інформації про постраждалих немає.
У Вінницькій області без світла досі 17 населених пунктів після атаки рф, під час якої ворог завдав удар по об’єкту критичної інфраструктури, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Вінниччина: російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу знеструмлені 17 населених пунктів. Є пошкодження житлових будинків. Наразі інформації про постраждалих не надходило
На всіх локаціях, як вказано, працюють підрозділи ДСНС, зокрема, 95 рятувальників та 23 одиниці техніки, а також пожежний потяг "Укрзалізниці".
армія рф вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики28.08.25, 07:53 • 1970 переглядiв