Эксклюзив
07:27 • 3784 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 10311 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 19813 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 54672 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 37012 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 59945 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 151571 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 87450 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53575 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66386 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
После ночной атаки РФ на Винницкую область до сих пор есть обесточивания: показали последствия

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В Винницкой области враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры, обесточив 17 населенных пунктов. Есть повреждения жилых домов, информации о пострадавших нет.

После ночной атаки РФ на Винницкую область до сих пор есть обесточивания: показали последствия

В Винницкой области без света до сих пор 17 населенных пунктов после атаки РФ, во время которой враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Винницкая область: российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. В результате обстрела обесточены 17 населенных пунктов. Есть повреждения жилых домов. Пока информации о пострадавших не поступало

- отметили в ГСЧС после 10 часов.

На всех локациях, как указано, работают подразделения ГСЧС, в частности, 95 спасателей и 23 единицы техники, а также пожарный поезд "Укрзализныци".

армия рф ударила по Винницкой области: 60 тысяч жителей остались без электричества28.08.25, 07:53 • 1970 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Винницкая область
Украинская железная дорога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям