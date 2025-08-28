После ночной атаки РФ на Винницкую область до сих пор есть обесточивания: показали последствия

В Винницкой области без света до сих пор 17 населенных пунктов после атаки РФ, во время которой враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Винницкая область: российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. В результате обстрела обесточены 17 населенных пунктов. Есть повреждения жилых домов. Пока информации о пострадавших не поступало - отметили в ГСЧС после 10 часов.

На всех локациях, как указано, работают подразделения ГСЧС, в частности, 95 спасателей и 23 единицы техники, а также пожарный поезд "Укрзализныци".

армия рф ударила по Винницкой области: 60 тысяч жителей остались без электричества