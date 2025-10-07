$41.340.11
Ексклюзив
12:19
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
6 жовтня, 06:00
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Після COVID-19 розвинулося небезпечне ураження шкіри: медики врятували немовля з Львівщини

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

Медики врятували 28-денне немовля з Львівщини, у якого після COVID-19 розвинувся токсичний епідермальний некроліз. Дитина вже вдома і почувається добре.

Після COVID-19 розвинулося небезпечне ураження шкіри: медики врятували немовля з Львівщини

У 28-денного немовляти, госпіталізованого з COVID-19, раптово виник токсичний епідермальний некроліз - тяжке захворювання, що може призвести до летальних наслідків. Медикам вдалося встановити діагноз і врятувати дитину, яке нині вже вдома та почувається добре, пише УНН із посиланням на Західноукраїнський Спеціалізований Центр дитячої медицини.

Деталі

28-денну дівчинку з Львівщини госпіталізували з COVID-19, але за короткий час ситуація змінилась кардинально. У дитини розвинувся токсичний епідермальний некроліз - одне з найнебезпечніших уражень шкіри, яке прогресує стрімко й потребує негайних дій

- ідеться у дописі. 

Фахівці помітили перші симптоми й скерували маленьку пацієнтку у профільне відділення Центру, де одразу встановили діагноз та розпочали лікування.

Встановивши діагноз, у нашому реанімаційному відділенні ми розпочали інтенсивну терапію довенними імуноглобулінами в імуносупресивній дозі та довенними глюкокортикостероїдами. Також застосували комбіновану місцеву терапію з місцевими антибіотиками та місцевими глюкокортикостероїдами. Водночас спільно з реаніматологами робили дитині пов'язки зі срібла та спеціальні компреси, щоб зупинити прогресування хвороби та уникнути інфікування великих ділянок шкіри

 - розповідає імунологиня та дерматологиня Соломія Тимчишин.

Як вказано, зараз із малечею усе гаразд. Вона повернулась додому і почувається добре.

Додатково

Синдром Лайєлла або токсичний епідермальний некроліз - це рідкісна, але дуже небезпечна хвороба, під час якої відмирає верхній шар шкіри, утворюються великі пухирі й рани як на шкірі, так і на слизових оболонках.

Через ураження шкіри та слизових, пацієнт втрачає багато рідини, не може нормально їсти та відчуває сильний біль. Часто приєднується інфекція, яка може викликати сепсис.

За даними медичної літератури летальність при ТЕН - 30-70%

- зазначають лікарі.

Клінічно ТЕН схожий на опіки II-III ступеня і виникає найчастіше на тлі прийому певних ліків або інфекцій. Хвороба зазвичай вражає понад 30% загальної площі поверхні тіла. 

У подібних випадках час відіграє вирішальну роль. Чим швидше ми зреагуємо на таке захворювання і встановимо правильний діагноз, тим вищі шанси на сприятливий результат лікування

- зазначає Соломія Тимчишин.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Києві за 40-й тиждень 2025 року зареєстровано 9 480 нових випадків грипу та ГРВІ, з них 398 випадків COVID-19. Захворюваність на COVID-19 знизилася на 29,8%, але кількість госпіталізацій зросла до 113 осіб.

Альона Уткіна

Здоров'я
Львівська область
Київ