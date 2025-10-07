Після COVID-19 розвинулося небезпечне ураження шкіри: медики врятували немовля з Львівщини

У 28-денного немовляти, госпіталізованого з COVID-19, раптово виник токсичний епідермальний некроліз - тяжке захворювання, що може призвести до летальних наслідків. Медикам вдалося встановити діагноз і врятувати дитину, яке нині вже вдома та почувається добре, пише УНН із посиланням на Західноукраїнський Спеціалізований Центр дитячої медицини.

28-денну дівчинку з Львівщини госпіталізували з COVID-19, але за короткий час ситуація змінилась кардинально. У дитини розвинувся токсичний епідермальний некроліз - одне з найнебезпечніших уражень шкіри, яке прогресує стрімко й потребує негайних дій

Фахівці помітили перші симптоми й скерували маленьку пацієнтку у профільне відділення Центру, де одразу встановили діагноз та розпочали лікування.

Встановивши діагноз, у нашому реанімаційному відділенні ми розпочали інтенсивну терапію довенними імуноглобулінами в імуносупресивній дозі та довенними глюкокортикостероїдами. Також застосували комбіновану місцеву терапію з місцевими антибіотиками та місцевими глюкокортикостероїдами. Водночас спільно з реаніматологами робили дитині пов'язки зі срібла та спеціальні компреси, щоб зупинити прогресування хвороби та уникнути інфікування великих ділянок шкіри

Як вказано, зараз із малечею усе гаразд. Вона повернулась додому і почувається добре.

Синдром Лайєлла або токсичний епідермальний некроліз - це рідкісна, але дуже небезпечна хвороба, під час якої відмирає верхній шар шкіри, утворюються великі пухирі й рани як на шкірі, так і на слизових оболонках.

Через ураження шкіри та слизових, пацієнт втрачає багато рідини, не може нормально їсти та відчуває сильний біль. Часто приєднується інфекція, яка може викликати сепсис.

Клінічно ТЕН схожий на опіки II-III ступеня і виникає найчастіше на тлі прийому певних ліків або інфекцій. Хвороба зазвичай вражає понад 30% загальної площі поверхні тіла.

У подібних випадках час відіграє вирішальну роль. Чим швидше ми зреагуємо на таке захворювання і встановимо правильний діагноз, тим вищі шанси на сприятливий результат лікування