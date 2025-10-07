После COVID-19 развилось опасное поражение кожи: медики спасли младенца из Львовской области

У 28-дневного младенца, госпитализированного с COVID-19, внезапно возник токсический эпидермальный некролиз — тяжелое заболевание, которое может привести к летальному исходу. Медикам удалось установить диагноз и спасти ребенка, который сейчас уже дома и чувствует себя хорошо, пишет УНН со ссылкой на Западноукраинский Специализированный Центр детской медицины.

Детали

28-дневную девочку из Львовской области госпитализировали с COVID-19, но за короткое время ситуация изменилась кардинально. У ребенка развился токсический эпидермальный некролиз — одно из самых опасных поражений кожи, которое прогрессирует стремительно и требует немедленных действий — говорится в сообщении.

Специалисты заметили первые симптомы и направили маленькую пациентку в профильное отделение Центра, где сразу установили диагноз и начали лечение.

Установив диагноз, в нашем реанимационном отделении мы начали интенсивную терапию внутривенными иммуноглобулинами в иммуносупрессивной дозе и внутривенными глюкокортикостероидами. Также применили комбинированную местную терапию с местными антибиотиками и местными глюкокортикостероидами. В то же время совместно с реаниматологами делали ребенку повязки из серебра и специальные компрессы, чтобы остановить прогрессирование болезни и избежать инфицирования больших участков кожи — рассказывает иммунолог и дерматолог Соломия Тимчишин.

Как указано, сейчас с малышкой все в порядке. Она вернулась домой и чувствует себя хорошо.

Дополнительно

Синдром Лайелла или токсический эпидермальный некролиз — это редкое, но очень опасное заболевание, при котором отмирает верхний слой кожи, образуются большие пузыри и раны как на коже, так и на слизистых оболочках.

Из-за поражения кожи и слизистых, пациент теряет много жидкости, не может нормально есть и испытывает сильную боль. Часто присоединяется инфекция, которая может вызвать сепсис.

По данным медицинской литературы летальность при ТЭН — 30-70% — отмечают врачи.

Клинически ТЭН похож на ожоги II-III степени и возникает чаще всего на фоне приема определенных лекарств или инфекций. Болезнь обычно поражает более 30% общей площади поверхности тела.

В подобных случаях время играет решающую роль. Чем быстрее мы отреагируем на такое заболевание и установим правильный диагноз, тем выше шансы на благоприятный исход лечения — отмечает Соломия Тимчишин.

Напомним

