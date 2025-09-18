"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф

$41.180.06
17 вересня, 19:21 • 11437 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 17410 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 18793 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 19085 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 24861 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 35792 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33930 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39979 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39250 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 107710 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
У Дніпрі після атаки дронів здійнялися стовпи димуPhoto17 вересня, 16:15 • 6890 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 10165 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 10522 перегляди
Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України17 вересня, 18:10 • 8046 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 8086 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 11439 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 25732 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 57337 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 107710 перегляди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Роберта Мецола
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Європа
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 8106 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 10532 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 10171 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 42186 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 47148 перегляди
Facebook
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
E-6 Mercury

"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф

Київ • УНН

 • 6 перегляди

19-й пакет санкцій ЄС проти росії можуть представити вже цього тижня. Він включатиме нафтові компанії, банки, платіжні системи та понад 100 танкерів.

"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф

19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії може бути представлений уже цього тижня. Про це заявив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, пауза в представленні нового санкційного пакета ЄС "пішла на користь" і туди "дещо додалось".

По 19 санкційному пакету пішов рух. Скоро представлять, можливо навіть у пʼятницю. Дещо додалось. Пауза пішла на користь

- написав Власюк.

Він, зокрема, прогнозує, що до нового пакету будуть включені нафтові "мейджори", російські банки, "платіжки по крипті", а також "більше 100 танкерів".

Будуть спеціальні економічні зони (це цікаво). Не буде зараз олігархів. Віз теж не буде зараз. Обидві позиції в перспективі реалізуємо

- зазначив уповноважений.

Щодо суверенних активів, він назвав цікавою ідею "піти через позику Україні з відтермінуванням повернення до моменту репарацій".

"Побачимо, як просунеться обговорення. Це значні гроші і допомога. Радий, що наша дипломатія має результат", - додав Власюк.

Нагадаємо

Європейський Союз відклав офіційне внесення чергового пакету санкцій проти росії після того, як президент США Дональд Трамп вимагав суворіших європейських заходів як умову для просування США з власними санкціями.

Водночас, за словами речника МЗС України Георгія Тихого, нині тривають дискусії між європейськими партнерами щодо деталей 19-го пакета санкцій, питання відкладення пакета не стоїть.

У ЄС планують посилити новий пакет санкцій проти рф на тлі тиску Трампа: Handelsblatt розкрило плани щодо Індії та Китаю17.09.25, 16:58 • 3262 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Європейський Союз
Україна