"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф
Київ • УНН
19-й пакет санкцій ЄС проти росії можуть представити вже цього тижня. Він включатиме нафтові компанії, банки, платіжні системи та понад 100 танкерів.
19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії може бути представлений уже цього тижня. Про це заявив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, пауза в представленні нового санкційного пакета ЄС "пішла на користь" і туди "дещо додалось".
По 19 санкційному пакету пішов рух. Скоро представлять, можливо навіть у пʼятницю. Дещо додалось. Пауза пішла на користь
Він, зокрема, прогнозує, що до нового пакету будуть включені нафтові "мейджори", російські банки, "платіжки по крипті", а також "більше 100 танкерів".
Будуть спеціальні економічні зони (це цікаво). Не буде зараз олігархів. Віз теж не буде зараз. Обидві позиції в перспективі реалізуємо
Щодо суверенних активів, він назвав цікавою ідею "піти через позику Україні з відтермінуванням повернення до моменту репарацій".
"Побачимо, як просунеться обговорення. Це значні гроші і допомога. Радий, що наша дипломатія має результат", - додав Власюк.
Нагадаємо
Європейський Союз відклав офіційне внесення чергового пакету санкцій проти росії після того, як президент США Дональд Трамп вимагав суворіших європейських заходів як умову для просування США з власними санкціями.
Водночас, за словами речника МЗС України Георгія Тихого, нині тривають дискусії між європейськими партнерами щодо деталей 19-го пакета санкцій, питання відкладення пакета не стоїть.
