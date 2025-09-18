"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 сентября, 19:21 • 11425 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 17389 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 18787 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 19079 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 24857 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 35790 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 39977 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 39248 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 107706 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 124540 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
91%
749мм
Популярные новости
В Днепре после атаки дронов поднялись столбы дымаPhoto17 сентября, 16:15 • 6890 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 10165 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 10522 просмотра
Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда Украины17 сентября, 18:10 • 8046 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 8088 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 11429 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 25731 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 57335 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 107708 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 124541 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Королева Камилла
Владимир Зеленский
Роберта Метсола
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 8092 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 10527 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 10168 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 42183 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 47147 просмотра
Актуальное
Facebook
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ

"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

19-й пакет санкций ЕС против России могут представить уже на этой неделе. Он будет включать нефтяные компании, банки, платежные системы и более 100 танкеров.

"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ

19-й пакет санкций Европейского Союза против России может быть представлен уже на этой неделе. Об этом заявил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, пауза в представлении нового санкционного пакета ЕС "пошла на пользу" и туда "кое-что добавилось".

По 19 санкционному пакету пошло движение. Скоро представят, возможно даже в пятницу. Кое-что добавилось. Пауза пошла на пользу

- написал Власюк.

Он, в частности, прогнозирует, что в новый пакет будут включены нефтяные "мейджоры", российские банки, "платежки по крипте", а также "более 100 танкеров".

Будут специальные экономические зоны (это интересно). Не будет сейчас олигархов. Виз тоже не будет сейчас. Обе позиции в перспективе реализуем

- отметил уполномоченный.

Что касается суверенных активов, он назвал интересной идею "пойти через заем Украине с отсрочкой возврата до момента репараций".

"Увидим, как продвинется обсуждение. Это значительные деньги и помощь. Рад, что наша дипломатия имеет результат", - добавил Власюк.

Напомним

Европейский Союз отложил официальное внесение очередного пакета санкций против России после того, как президент США Дональд Трамп потребовал более строгих европейских мер как условие для продвижения США с собственными санкциями.

В то же время, по словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, сейчас продолжаются дискуссии между европейскими партнерами относительно деталей 19-го пакета санкций, вопрос отсрочки пакета не стоит.

В ЕС планируют усилить новый пакет санкций против рф на фоне давления Трампа: Handelsblatt раскрыло планы по Индии и Китаю17.09.25, 16:58 • 3262 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Европейский Союз
Украина