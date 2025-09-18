"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ
Киев • УНН
19-й пакет санкций ЕС против России могут представить уже на этой неделе. Он будет включать нефтяные компании, банки, платежные системы и более 100 танкеров.
19-й пакет санкций Европейского Союза против России может быть представлен уже на этой неделе. Об этом заявил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, пауза в представлении нового санкционного пакета ЕС "пошла на пользу" и туда "кое-что добавилось".
По 19 санкционному пакету пошло движение. Скоро представят, возможно даже в пятницу. Кое-что добавилось. Пауза пошла на пользу
Он, в частности, прогнозирует, что в новый пакет будут включены нефтяные "мейджоры", российские банки, "платежки по крипте", а также "более 100 танкеров".
Будут специальные экономические зоны (это интересно). Не будет сейчас олигархов. Виз тоже не будет сейчас. Обе позиции в перспективе реализуем
Что касается суверенных активов, он назвал интересной идею "пойти через заем Украине с отсрочкой возврата до момента репараций".
"Увидим, как продвинется обсуждение. Это значительные деньги и помощь. Рад, что наша дипломатия имеет результат", - добавил Власюк.
Напомним
Европейский Союз отложил официальное внесение очередного пакета санкций против России после того, как президент США Дональд Трамп потребовал более строгих европейских мер как условие для продвижения США с собственными санкциями.
В то же время, по словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, сейчас продолжаются дискуссии между европейскими партнерами относительно деталей 19-го пакета санкций, вопрос отсрочки пакета не стоит.
В ЕС планируют усилить новый пакет санкций против рф на фоне давления Трампа: Handelsblatt раскрыло планы по Индии и Китаю17.09.25, 16:58 • 3262 просмотра