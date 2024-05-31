Пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців: у Міноборони повідомили деталі
Київ • УНН
Міністерство оборони запустило пілотний проект зі створення ефективної системи реабілітації військовослужбовців за участю цивільних і військових медичних установ, соціальних служб і місцевих органів влади, спрямований на створення прозорого, ефективного і зручного для користувачів процесу реабілітації.
У Міноборони заявили, що започатковано пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців, передає УНН із посиланням на відомство.
Деталі
Як відзначили у Міноборони, основним завданням пілотного проєкту є створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування.
Минулого року понад 20 тисяч військовослужбовців пройшли реабілітацію - Міноборони23.05.24, 12:33 • 16868 переглядiв
"Створення єдиного реабілітаційного простору – глобальне завдання, яке потребує тісної співпраці між органами державної та регіональної влади, а також місцевого самоврядування. В найближчий час ми маємо протестувати спроможності системи, визначити виклики та створити прозору, ефективну та зручну для людини систему реабілітації", - наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.