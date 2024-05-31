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Пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців: у Міноборони повідомили деталі

Пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців: у Міноборони повідомили деталі

Київ • УНН

 • 22080 перегляди

Міністерство оборони запустило пілотний проект зі створення ефективної системи реабілітації військовослужбовців за участю цивільних і військових медичних установ, соціальних служб і місцевих органів влади, спрямований на створення прозорого, ефективного і зручного для користувачів процесу реабілітації.

У Міноборони заявили, що започатковано пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців, передає УНН із посиланням на відомство.

Деталі

Як відзначили у Міноборони, основним завданням пілотного проєкту є створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування.

Минулого року понад 20 тисяч військовослужбовців пройшли реабілітацію - Міноборони23.05.24, 12:33 • 16868 переглядiв

"Створення єдиного реабілітаційного простору – глобальне завдання, яке потребує тісної співпраці між органами державної та регіональної влади, а також місцевого самоврядування. В найближчий час ми маємо протестувати спроможності системи, визначити виклики та створити прозору, ефективну та зручну для людини систему реабілітації", - наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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