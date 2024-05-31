Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  40188 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  69230 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  111849 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  137631 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130214 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  185348 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112322 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  172913 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90133 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  93381 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Новости по теме
Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали

Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали

  •  5136 просмотра
"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев

"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев

  •  5316 просмотра
Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно

Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно

  •  7891 просмотра
Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения - Минэнерго

Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения - Минэнерго

  •  7183 просмотра
ИТ-коалиция уже собрала для помощи Украине 58 млн евро, к инициативе скоро присоединится Испания - Минобороны

ИТ-коалиция уже собрала для помощи Украине 58 млн евро, к инициативе скоро присоединится Испания - Минобороны

  •  7464 просмотра
россияне начали использовать новый способ запуска FPV-дронов: насколько это опасно

россияне начали использовать новый способ запуска FPV-дронов: насколько это опасно

  •  8835 просмотра
Блинкен: Байден одобрил использование оружия от США для ударов по целям рф на российской стороне границы

Блинкен: Байден одобрил использование оружия от США для ударов по целям рф на российской стороне границы

  •  10903 просмотра
В МИД Грузии заявили послу Литвы об грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны

В МИД Грузии заявили послу Литвы об грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны

  •  8745 просмотра
Членство в НАТО будет окончательной гарантией безопасности Украины - Столтенберг

Членство в НАТО будет окончательной гарантией безопасности Украины - Столтенберг

  •  10282 просмотра
Работа по обмену пленными будет продолжаться - Юсов

Работа по обмену пленными будет продолжаться - Юсов

  •  10072 просмотра

Популярные

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

  •  103100 просмотра
Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти

Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти

  •  94512 просмотра
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  128485 просмотра
Австралия увеличивает размер помощи Украине на 20,5 млн долл. на энергетические и гуманитарные нужды

Австралия увеличивает размер помощи Украине на 20,5 млн долл. на энергетические и гуманитарные нужды

  •  63980 просмотра
Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия

Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия

  •  84046 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  128485 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  185348 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  173147 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  172913 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  176260 просмотра

Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали

Министерство обороны запустило пилотный проект по созданию эффективной системы реабилитации военнослужащих с участием гражданских и военных медицинских учреждений, социальных служб и местных органов власти, направленный на создание прозрачного, эффективного и удобного для пользователей процесса реабилитации.

Общество •   •  5136 просмотра
Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали

"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев

В Уманском уезде Ботошани, расположенном недалеко от границы с Украиной, 7000 украинцев были фиктивно зарегистрированы по одному адресу, чтобы обманным путем получить румынское гражданство за плату в размере 50 евро с человека.

Общество •   •  5316 просмотра
"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев

Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно

Генеральный секретарь НАТО ожидает, что союзники возьмут на себя обязательство оказывать Украине военную поддержку в размере не менее 40 миллиардов евро ежегодно столько, сколько потребуется.

Война •   •  7891 просмотра
Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно

Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения - Минэнерго

Кабинет Министров Украины утвердил повышение тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей до 4,32 грн. / кВтч до 30 апреля 2025 года с сохранением льготного тарифа в размере 2,64 грн./ кВтч для потребителей, использующих электрическое отопление в отопительный период.

Экономика •   •  7183 просмотра
Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения - Минэнерго

ИТ-коалиция уже собрала для помощи Украине 58 млн евро, к инициативе скоро присоединится Испания - Минобороны

ИТ-коалиция, возглавляемая Эстонией и Люксембургом, собрала 58 миллионов евро для оказания помощи Украине, и вскоре к этой инициативе присоединилась Испания.

политика •   •  7464 просмотра
ИТ-коалиция уже собрала для помощи Украине 58 млн евро, к инициативе скоро присоединится Испания - Минобороны

россияне начали использовать новый способ запуска FPV-дронов: насколько это опасно

Как отмечает издание, в российских соцсетях опубликовано видео, на котором видно как от "дрономатки" в воздухе отсоединяется FPV-дрон и продолжает полет самостоятельно. Отмечается, что в том случае, когда "дрономатка" не смогла найти цель, она может вернуться обратно. Устройство имеет опцию вертикального взлета и посадки.

Война •   •  8835 просмотра
россияне начали использовать новый способ запуска FPV-дронов: насколько это опасно

Блинкен: Байден одобрил использование оружия от США для ударов по целям рф на российской стороне границы

Байден одобрил использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на российской стороне границы в целях самообороны от агрессии рф.

Война •   •  10903 просмотра
Блинкен: Байден одобрил использование оружия от США для ударов по целям рф на российской стороне границы

В МИД Грузии заявили послу Литвы об грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны

Посол Литвы в Тбилиси был вызван в МИД Грузии в связи с "грубым вмешательством Вильнюса во внутренние дела" в связи с критикой Литвы принятия Грузией закона об иноагентах и участием министра иностранных дел Литвы в акциях протеста против документа.

Новости Мира •   •  8745 просмотра
В МИД Грузии заявили послу Литвы об грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны

Членство в НАТО будет окончательной гарантией безопасности Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО станет окончательной гарантией ее безопасности и обеспечит прочный мир и стабильность, необходимые для восстановления.

Война •   •  10282 просмотра
Членство в НАТО будет окончательной гарантией безопасности Украины - Столтенберг

Работа по обмену пленными будет продолжаться - Юсов

Украина несмотря на давление и манипуляции продолжает длительную работу по подготовке обменов военнопленными.

Война •   •  10072 просмотра
Работа по обмену пленными будет продолжаться - Юсов