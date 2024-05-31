Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали

В Минобороны заявили, что начат пилотный проект по реабилитации военнослужащих, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

Как отметили в Минобороны, основной задачей пилотного проекта является создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления.

В прошлом году более 20 тысяч военнослужащих прошли реабилитацию - Минобороны

"Создание единого реабилитационного пространства - глобальная задача, которая требует тесного сотрудничества между органами государственной и региональной власти, а также местного самоуправления. В ближайшее время мы должны протестировать способности системы, определить вызовы и создать прозрачную, эффективную и удобную для человека систему реабилитации", - подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.