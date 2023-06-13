Підрив Каховської ГЕС був добре підготовлений й підтриманий національним законодавством рф - радник президента

КИЇВ. 13 червня. УНН. Руйнування греблі Каховської ГЕС було добре підготовлене росіянами. За кілька днів до катастрофи було ухвалено постанову уряду рф, яка може виявитися "переконливим доказом" причетності країни-агресора до підриву, заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає УНН.