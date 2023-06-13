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Підрив Каховської ГЕС був добре підготовлений й підтриманий національним законодавством рф - радник президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Руйнування греблі Каховської ГЕС було добре підготовлене росіянами. За кілька днів до катастрофи було ухвалено постанову уряду рф, яка може виявитися "переконливим доказом" причетності країни-агресора до підриву, заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС був добре підготовлений й підтриманий національним законодавством рф - радник президента

Деталі

Радник нагадав, що 30 травня, за тиждень до руйнування дамби, російська влада ухвалила постанову, спрямовану на "забезпечення безпеки гідротехнічних споруд" на території Донецької, Луганської областей, на Херсонщині та Запоріжжі, які вона оголосила "анексованими" у вересні 2022-го.

Згідно з документом, до 1 січня 2028 року забороняється розслідування аварій на гідротехнічних спорудах, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичної діяльності. Постанову підписав прем'єр-міністр рф михайло мішустін, вона набула чинності з дня опублікування.

Як зазначив Устенко, хоч росія стверджує, що не стоїть за підривом Каховської ГЕС, потрібно "мати дуже яскраву уяву", щоб повірити в те, що ухвалення постанови за кілька днів до руйнування дамби "було збігом". 

"Звичайно, збіги трапляються. Але, коли російський уряд ухвалює спеціальну постанову про особливий режим на особливих територіях у разі особливих аварій на гідротехнічних об'єктах, це має підозрілий вигляд", – сказав радник.

Він підкреслив, що атака на Каховську ГЕС сталася "точно так", як були описані "нещасні випадки" в офіційному документі, пов'язаному з постановою. На думку Устенка, руйнування греблі було "добре підготовлене й підтримане російським національним законодавством". Радник наголосив: "Ба більше, пункт 10 цього законодавства забороняє будь-яке розслідування таких аварій до 1 січня 2028 року".

Цитата

"Схоже, що це може бути доказом, коли постанова була підписана російським прем'єр-міністром 30 травня й набула чинності наступного дня. А через тиждень сталася найбільша гідроенергетична катастрофа на Херсонщині", – заявив він.

Устенко додав: "Що це, як не пістолет терористів, що димить?"

Нагадаємо

В ніч з 5 на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що підрив армією рф Каховської ГЕС привів до збитків навколишньому середовищу на суму понад 1,5 млрд євро.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що західні країни-союзники не мають сумнівів щодо того, що Україна непричетна до підриву дамби Каховської ГЕС, однак ще вибудовують консенсус, що у цій катастрофі винна росія.

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