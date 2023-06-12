Підрив Каховської ГЕС приніс збитків довкіллю на понад 1,5 млрд євро - Прокудін
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Підрив армією рф Каховської ГЕС привів до збитків навколишньому середовищу на суму понад 1,5 млрд євро. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександ Прокудін за результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, пише УНН із посиланням на повідомлення штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
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“Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 1,5 млрд євро. Затоплено близько 55 тисяч гектарів лісу. Води, що стала непридатною до використання через цей теракт, вистачило б, аби поїти весь світ протягом двох днів", - заявив Олександр Прокудін.
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Також на засіданні комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування у понеділок розглянули низку важливих питань, що стосуються поліпшення екологічної ситуації в регіоні.
Говорили, зокрема, про постійний моніторинг за станом довкілля та епідеміологічною ситуацією, невідкладне буріння нових свердловин і забезпечення населення питною водою. А також евакуацію населення та шляхи відновлення регіону.
Крім того, одним з питань був державний контроль за ціноутворенням на питну воду в Херсонщині, зазначили в штабі.
Нагадаємо
В наслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС Україна щороку втрачатиме близько двох мільйонів тонн виробництва аграрної продукції, що дорівнює близько 1,5 мільярда доларів. Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.
Також міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що понад 180 тисяч птахів та диких тварин можуть загинути через підрив Каховської ГЕС.