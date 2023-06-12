Подрыв Каховской ГЭС принес ущерб окружающей среде на более 1,5 млрд евро - Прокудин

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“Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россией Каховской ГЭС уже составляет более 1,5 млрд евро. Затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого теракта, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней", - заявил Александр Прокудин.



Дополнение

На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования в понедельник рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся улучшения экологической ситуации в регионе.

Говорили, в частности, о постоянном мониторинге за состоянием окружающей среды и эпидемиологической ситуацией, безотлагательном бурении новых скважин и обеспечении населения питьевой водой. А также об эвакуации населения и путях восстановления региона.

Кроме того, одним из вопросов был государственный контроль за ценообразованием на питьевую воду в Херсонской области, отметили в штабе.

Напомним

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС Украина ежегодно будет терять около двух миллионов тонн производства аграрной продукции, что составляет около 1,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

Также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что более 180 тысяч птиц и диких животных могут погибнуть из-за подрыва Каховской ГЭС.