Україна щороку втрачатиме близько 2 млн тонн виробництва агропродукції через підрив Каховської ГЕС - заступник міністра

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"З того, що ми прогнозували, це, скажімо так, зернових і технічних культур ми вирощували близько одного мільйона 200 тонн в рік, овочів близько 500 тисяч тонн, і ягід десь до 250 тисяч тонн. Фактично, ми втратимо щороку близько 2 мільйонів тонн виробництва сільськогосподарської продукції. В грошовому еквіваленті це півтора мільярда доларів кожного року", - розповів Головня.

Відповідаючи на питання, чи втрачає Україна не просто сільськогосподарську продукцію, а надходження до бюджету, він зазначив: "Так. Фактично, виробництво сільськогосподарської продукції, якщо ми беремо зернові, можна сказати, що був наш експорт, експортний потенціал, який ми втрачаємо 1 мільйон 200 щороку. Овочеві в більшості були для нашого споживання, у тому числі борщовий набір, баштанні культури".

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За словами заступника міністра, Україна втратила понад 500 тисяч гектарів земель, які раніше зрошувалися з Каховського водосховища.

"Якщо брати в масштабуванні, що фермери раніше отримували вигоду від цих зрошувальних земель і перекривали задля сівозміни інші збиткові виробництва, то можемо сказати, що наступні три-п'ять років ми вже не будемо використовувати мільйон - півтора мільйона гектара земель, - тих, що раніше зрошувалися, і які були дотичні до них", - сказав він.

Головня уточнив, що йдеться про сільськогосподарські угіддя у Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Він додав, що наразі важко оцінити втрати, оскільки лівий берег Херсонщини тимчасово окупований. Згідно зі супутниковими знімками, на лівобережжі підтоплено понад сім тисяч гектарів земель, однак у Мінагрополітики моделюють ситуацію, що підтоплено 25 тисяч гектарів.

Заступник міністра повідомив, що цього року українці не відчують "критичний брак" агропродукції, оскільки у 2022-му унаслідок повномасштабного вторгнення аграрії "були більш підготовлені", переорієнтувалися, а інші регіони забрали виробництво на себе, у тому числі овочеве.

"В плані загальному, з того, що ми цього року втратимо, то це частина зернових, але також основна частина зрошувальних систем на лівобережжі. А на правобережжі, яке підтопило, це була так звана сіра зона. Там і так фермери мало вирощували сільськогосподарської продукції, бо були постійні прильоти, військові дії.. Тому гірше ніж минулого року точно не буде", - резюмував Головня.

Крім цього, він зауважив, що міністерство очікує, що найближчі кілька років на втрачених землях аграрії переорієнтуються, і почнуть вирощувати там енергетичні культури, - ті, які використовуються для твердих, рідких біопалив. Зокрема, поінформував Головня, йдеться про міскантус, павловнію та енергетичну вербу.

Нагадаємо

Голова Міндовкілля Руслан Стрілець повідомив, що орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд гривень, з Каховського водосховища витекло 62% води.