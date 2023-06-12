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Украина ежегодно будет терять около 2 млн тонн производства агропродукции из-за подрыва Каховской ГЭС - замминистра

Киев • УНН

 • 1133113 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС Украина ежегодно будет терять около двух миллионов тонн производства аграрной продукции, что составляет около 1,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Украина ежегодно будет терять около 2 млн тонн производства агропродукции из-за подрыва Каховской ГЭС - замминистра

Цитата

"Из того, что мы прогнозировали, это, скажем так, зерновых и технических культур мы выращивали около одного миллиона 200 тонн в год, овощей около 500 тысяч тонн, и ягод где-то до 250 тысяч тонн. Фактически, мы потеряем ежегодно около 2 миллионов тонн производства сельскохозяйственной продукции. В денежном эквиваленте это полтора миллиарда долларов ежегодно", - рассказал Головня.

Отвечая на вопрос, теряет ли Украина не просто сельскохозяйственную продукцию, а поступления в бюджет, он отметил: "Да. Фактически, производство сельскохозяйственной продукции, если мы берем зерновые, можно сказать, что был наш экспорт, экспортный потенциал, который мы теряем 1 миллион 200 каждый год. Овощные в большинстве были для нашего потребления, в том числе борщевой набор, бахчевые культуры".

Детали

По словам замминистра, Украина потеряла более 500 тысяч гектаров земель, которые ранее орошались из Каховского водохранилища.

"Если брать в масштабировании, что фермеры ранее получали выгоду от этих орошаемых земель и перекрывали для севооборота другие убыточные производства, то можем сказать, что следующие три-пять лет мы уже не будем использовать миллион - полтора миллиона гектара земель, - тех, что ранее орошались, и которые были причастны к ним", - сказал он.

Головня уточнил, что речь идет о сельскохозяйственных угодьях в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Он добавил, что пока трудно оценить потери, поскольку левый берег Херсонской области временно оккупирован. Согласно спутниковым снимкам, на левобережье подтоплено более семи тысяч гектаров земель, однако в Минагрополитики моделируют ситуацию, что подтоплено 25 тысяч гектаров. 

Замминистра сообщил, что в этом году украинцы не ощутят "критической нехватки" агропродукции, поскольку в 2022-м в результате полномасштабного вторжения аграрии "были более подготовлены", переориентировались, а другие регионы забрали производство на себя, в том числе овощное.

"В общем плане, из того, что мы в этом году потеряем, то это часть зерновых, но также основная часть оросительных систем на левобережье. А на правобережье, которое подтопило, это была так называемая серая зона. Там и так фермеры мало выращивали сельскохозяйственной продукции, потому что были постоянные прилеты, военные действия. Поэтому хуже, чем в прошлом году точно не будет", - резюмировал Головня.

Кроме этого, он отметил, что министерство ожидает, что ближайшие несколько лет на утраченных землях аграрии переориентируются, и начнут выращивать там энергетические культуры, - те, которые используются для твердых, жидких биотоплив. В частности, проинформировал Головня, речь идет о мискантусе, павловнии и энергетической иве.

Напомним

Глава Минприроды Руслан Стрелец сообщил, что ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС уже составляет более 55 млрд гривен, из Каховского водохранилища вытекло 62% воды.

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