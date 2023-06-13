Подрыв Каховской ГЭС был хорошо подготовлен и поддержан национальным законодательством рф - советник президента

Детали

Советник напомнил, что 30 мая, за неделю до разрушения дамбы, российские власти приняли постановление, направленное на "обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" на территории Донецкой, Луганской областей, в Херсонськой области и Запорожье, которые она объявила "аннексированными" в сентябре 2022-го.

Согласно документу, до 1 января 2028 года запрещается расследование аварий на гидротехнических сооружениях, произошедших в результате военных действий, диверсий и террористической деятельности. Постановление подписал премьер-министр рф михаил мишустин, оно вступило в силу со дня опубликования.

Как отметил Устенко, хоть россия утверждает, что не стоит за подрывом Каховской ГЭС, нужно "иметь очень яркое воображение", чтобы поверить в то, что принятие постановления за несколько дней до разрушения дамбы "было совпадением".

"Конечно, совпадения случаются. Но, когда российское правительство принимает специальное постановление об особом режиме на особых территориях в случае особых аварий на гидротехнических объектах, это выглядит подозрительно", – сказал советник.

Он подчеркнул, что атака на Каховскую ГЭС произошла "точно так", как были описаны "несчастные случаи" в официальном документе, связанном с постановлением. По мнению Устенко, разрушение плотины было "хорошо подготовлено и поддержано российским национальным законодательством". Советник отметил: "Более того, пункт 10 этого законодательства запрещает любое расследование таких аварий до 1 января 2028 года".

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"Похоже, что это может быть доказательством, когда постановление было подписано российским премьер-министром 30 мая и вступило в силу на следующий день. А через неделю произошла крупнейшая гидроэнергетическая катастрофа в Херсонской области", – заявил он.

Устенко добавил: "Что это, как не дымящийся пистолет террористов?"

Напомним

В ночь с 5 на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что подрыв армией рф Каховской ГЭС привел к ущербу окружающей среде на сумму более 1,5 млрд евро.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что западные страны-союзники не сомневаются в том, что Украина непричастна к подрыву дамбы Каховской ГЭС, однако еще выстраивают консенсус, что в этой катастрофе виновата россия.