Подрыв Каховской ГЭС был хорошо подготовлен и поддержан национальным законодательством рф - советник президента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Разрушение плотины Каховской ГЭС было хорошо подготовлено россиянами. За несколько дней до катастрофы было принято постановление правительства рф, которое может оказаться "убедительным доказательством" причастности страны-агрессора к подрыву, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает УНН.
Детали
Советник напомнил, что 30 мая, за неделю до разрушения дамбы, российские власти приняли постановление, направленное на "обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" на территории Донецкой, Луганской областей, в Херсонськой области и Запорожье, которые она объявила "аннексированными" в сентябре 2022-го.
Согласно документу, до 1 января 2028 года запрещается расследование аварий на гидротехнических сооружениях, произошедших в результате военных действий, диверсий и террористической деятельности. Постановление подписал премьер-министр рф михаил мишустин, оно вступило в силу со дня опубликования.
Как отметил Устенко, хоть россия утверждает, что не стоит за подрывом Каховской ГЭС, нужно "иметь очень яркое воображение", чтобы поверить в то, что принятие постановления за несколько дней до разрушения дамбы "было совпадением".
"Конечно, совпадения случаются. Но, когда российское правительство принимает специальное постановление об особом режиме на особых территориях в случае особых аварий на гидротехнических объектах, это выглядит подозрительно", – сказал советник.
Он подчеркнул, что атака на Каховскую ГЭС произошла "точно так", как были описаны "несчастные случаи" в официальном документе, связанном с постановлением. По мнению Устенко, разрушение плотины было "хорошо подготовлено и поддержано российским национальным законодательством". Советник отметил: "Более того, пункт 10 этого законодательства запрещает любое расследование таких аварий до 1 января 2028 года".
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"Похоже, что это может быть доказательством, когда постановление было подписано российским премьер-министром 30 мая и вступило в силу на следующий день. А через неделю произошла крупнейшая гидроэнергетическая катастрофа в Херсонской области", – заявил он.
Устенко добавил: "Что это, как не дымящийся пистолет террористов?"
Напомним
В ночь с 5 на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что подрыв армией рф Каховской ГЭС привел к ущербу окружающей среде на сумму более 1,5 млрд евро.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что западные страны-союзники не сомневаются в том, что Украина непричастна к подрыву дамбы Каховской ГЭС, однако еще выстраивают консенсус, что в этой катастрофе виновата россия.