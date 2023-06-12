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Кулеба: Захід ще вибудовує консенсус, що у підриві Каховської ГЕС винна росія

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Західні країни-союзники не мають сумнівів щодо того, що Україна непричетна до підриву дамби Каховської ГЕС, однак ще вибудовують консенсус, що у цій катастрофі винна росія. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Кулеба: Захід ще вибудовує консенсус, що у підриві Каховської ГЕС винна росія

Цитата

"Немає сумнівів, що це не Україна зробила. Логіка така, що у будь-якому разі винна росія, оскільки підрив є результатом саме російської агресії проти України, а чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони хотіли щось менше зробити, але щось пішло не за планом – це все ще не встановлено, тут зберігаються різні думки. Але те, що це справа рук росії – тут вибудовується консенсус", - повідомив міністр.

Деталі

Водночас він підкреслив, що помилка західних медіа у розподілі "відповідальності" за підрив Каховської ГЕС завдала "великої шкоди правді" про цей теракт.

"Тепер нам доводиться надзусиллями вивертати цю історію в бік правди", - резюмував він.

Нагадаємо

Верховна Рада 10 червня ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей через підрив росіянами Каховської ГЕС.

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