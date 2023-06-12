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Кулеба: Запад еще выстраивает консенсус, что в подрыве Каховской ГЭС виновата россия

Киев • УНН

 • 1154205 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Западные страны-союзники не сомневаются в том, что Украина непричастна к подрыву дамбы Каховской ГЭС, однако еще выстраивают консенсус, что в этой катастрофе виновата россия. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Кулеба: Запад еще выстраивает консенсус, что в подрыве Каховской ГЭС виновата россия

Цитата

"Нет сомнений, что это не Украина сделала. Логика такова, что в любом случае виновата россия, поскольку подрыв является результатом именно российской агрессии против Украины, а планировался ли подрыв именно такого масштаба, или они хотели что-то меньше сделать, но что-то пошло не по плану – это все еще не установлено, здесь сохраняются разные мнения. Но то, что это дело рук россии – здесь выстраивается консенсус", - сообщил министр.

Детали

В то же время он подчеркнул, что ошибка западных медиа в распределении "ответственности" за подрыв Каховской ГЭС нанесла "большой вред правде" об этом теракте.

"Теперь нам приходится сверхусилиями выворачивать эту историю в сторону правды", - резюмировал он.

Напомним

Верховная Рада 10 июня приняла постановление об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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