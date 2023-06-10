Рада ухвалила звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів через підрив Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей через підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Парламент ухвалив (№9375) звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з черговим актом тероризму рф – підривом Каховської гідроелектростанції", - написав Железняк.
Він повідомив, що 265 нардепів проголосували "за".
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду закликав світ реагувати на катастрофу Каховської ГЕС "діями, а не словами". Він окреслив три моменти, які має зробити міжнародна спільнота для допомоги Україні у боротьбі з наслідками катастрофи.
Представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що обставини підриву Каховської ГЕС є "неясними", тому "передчасно" називати катастрофу воєнним злочином рф. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відповів, що ця заява є "бездоганним цинізмом".