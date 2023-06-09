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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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В ООН заявили, що обставини підриву Каховської ГЕС "неясні": Подоляк відповів, що це "бездоганний цинізм"

Київ • УНН

 • 835405 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що обставини підриву Каховської ГЕС є "неясними", тому "передчасно" називати катастрофу воєнним злочином рф. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відповів, що ця заява є "бездоганним цинізмом". Про це інформує УНН, посилаючись на Handelsblatt, сторінку Подоляка у Twitter.

В ООН заявили, що обставини підриву Каховської ГЕС "неясні": Подоляк відповів, що це "бездоганний цинізм"

Цитата

"Оскільки обставини інциденту залишаються нез’ясованими, передчасно розглядати, чи міг бути скоєний воєнний злочин. Ми повторюємо наш заклик до незалежного, неупередженого, ретельного та прозорого розслідування", - сказав Лоуренс у Женеві.

Деталі

Він також зазначив, що всі запити ООН на відвідування українських територій, які перебувають під тимчасовою російською окупацією, були відхилені.

У відповідь Михайло Подоляк запитав у Лоуренса, чи всі обставини катастрофи були "справді незрозумілими", і нагадав про злочини, вчинені загарбниками в Україні під час повномасштабного вторгення. Крім цього, він підкреслив, що росія порушує міжнародне право та статут ООН.

"Марсіани, мабуть, атакують і створюють такі обставини... Бездоганний цинізм зведення нанівець власної репутації та свідомої відмови виконувати власні функції", - написав радник.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква 8 червня заявив, що Організація Об'єднаних націй має достатньо інформації щодо наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Але досі представники ООН так і не приїхали на місце катастрофи.

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