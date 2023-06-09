В ООН заявили, що обставини підриву Каховської ГЕС "неясні": Подоляк відповів, що це "бездоганний цинізм"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що обставини підриву Каховської ГЕС є "неясними", тому "передчасно" називати катастрофу воєнним злочином рф. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відповів, що ця заява є "бездоганним цинізмом". Про це інформує УНН, посилаючись на Handelsblatt, сторінку Подоляка у Twitter.
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"Оскільки обставини інциденту залишаються нез’ясованими, передчасно розглядати, чи міг бути скоєний воєнний злочин. Ми повторюємо наш заклик до незалежного, неупередженого, ретельного та прозорого розслідування", - сказав Лоуренс у Женеві.
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Він також зазначив, що всі запити ООН на відвідування українських територій, які перебувають під тимчасовою російською окупацією, були відхилені.
У відповідь Михайло Подоляк запитав у Лоуренса, чи всі обставини катастрофи були "справді незрозумілими", і нагадав про злочини, вчинені загарбниками в Україні під час повномасштабного вторгення. Крім цього, він підкреслив, що росія порушує міжнародне право та статут ООН.
"Марсіани, мабуть, атакують і створюють такі обставини... Бездоганний цинізм зведення нанівець власної репутації та свідомої відмови виконувати власні функції", - написав радник.
Нагадаємо
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква 8 червня заявив, що Організація Об'єднаних націй має достатньо інформації щодо наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Але досі представники ООН так і не приїхали на місце катастрофи.