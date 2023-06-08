В ОП прокоментували бездіяльність ООН: “У них немає бажання реагувати на ситуацію”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Організація Об'єднаних націй має достатньо інформації щодо наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Але досі представники ООН так і не приїхали на місце катастрофи. Про це Ігор Жовква заявив в ефіри всеукраїнського телемарафону, пише УНН.
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"На жаль на сьогоднішній день ми не спостерігаємо представників ООН на місці події. Вся інформація в них є. Чого немає - це бажання швидко реагувати на ситуацію”,- заявив заступник керівника ОП.
Деталі
Жовква також зазначив, що позавчора відбулось засідання Ради безпеки ООН на вимогу України , і президент Зеленський передав актуальну інформацію лідерам щодо ситуації на Херсонщині.
Крім того, вчора після розмови з Зеленським президент Франції Еммануель Макрон за своєю ініціативою зателефонував Генсеку ООН і повідомив йому про всі подробиці щодо наслідків підриву Каховської ГЕС.
Доповнення
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль від імені уряду закликав керівництво ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій негайно втрутитися і взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини, які затоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС.