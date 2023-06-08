В ОП прокомментировали бездействие ООН: "У них нет желания реагировать на ситуацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Организация Объединенных наций имеет достаточно информации о последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС. Но до сих пор представители ООН так и не приехали на место катастрофы. Об этом Игорь Жовква заявил в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.
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"К сожалению на сегодняшний день мы не наблюдаем представителей ООН на месте происшествия. Вся информация у них есть. Чего нет - это желания быстро реагировать на ситуацию”,- заявил заместитель руководителя ОП.
Детали
Жовква также отметил, что позавчера состоялось заседание Совета безопасности ООН по требованию Украины, и президент Зеленский передал актуальную информацию лидерам по ситуации на Херсонщине.
Кроме того, вчера после разговора с Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон по своей инициативе позвонил Генсеку ООН и сообщил ему все подробности о последствиях подрыва Каховской ГЭС.
Дополнение
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства призвал руководство ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций немедленно вмешаться и взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины, которые затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.