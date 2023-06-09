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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В ООН заявили, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС "неясны": Подоляк ответил, что это "безупречный цинизм"

Киев • УНН

 • 835405 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Представитель Офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС являются "неясными", поэтому "преждевременно" называть катастрофу военным преступлением рф. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк ответил, что это заявление является "безупречным цинизмом". Об этом информирует УНН, ссылаясь на Handelsblatt, страницу Подоляка в Twitter.

В ООН заявили, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС "неясны": Подоляк ответил, что это "безупречный цинизм"

Цитата

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются невыясненными, преждевременно рассматривать, могло ли быть совершено военное преступление. Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному, тщательному и прозрачному расследованию", - сказал Лоуренс в Женеве.

Детали

Он также отметил, что все запросы ООН на посещение украинских территорий, находящихся под временной российской оккупацией, были отклонены.

В ответ Михаил Подоляк спросил у Лоуренса, были ли все обстоятельства катастрофы "действительно непонятными", и напомнил о преступлениях, совершенных захватчиками в Украине во время полномасштабного вторжения. Кроме этого, он подчеркнул, что россия нарушает международное право и устав ООН.

"Марсиане, видимо, атакуют и создают такие обстоятельства... Безупречный цинизм сведения на нет собственной репутации и сознательного отказа выполнять собственные функции", - написал советник.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква 8 июня заявил, что Организация Объединенных наций имеет достаточно информации о последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС. Но до сих пор представители ООН так и не приехали на место катастрофы.

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