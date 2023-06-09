В ООН заявили, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС "неясны": Подоляк ответил, что это "безупречный цинизм"

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"Поскольку обстоятельства инцидента остаются невыясненными, преждевременно рассматривать, могло ли быть совершено военное преступление. Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному, тщательному и прозрачному расследованию", - сказал Лоуренс в Женеве.

Детали

Он также отметил, что все запросы ООН на посещение украинских территорий, находящихся под временной российской оккупацией, были отклонены.

В ответ Михаил Подоляк спросил у Лоуренса, были ли все обстоятельства катастрофы "действительно непонятными", и напомнил о преступлениях, совершенных захватчиками в Украине во время полномасштабного вторжения. Кроме этого, он подчеркнул, что россия нарушает международное право и устав ООН.

"Марсиане, видимо, атакуют и создают такие обстоятельства... Безупречный цинизм сведения на нет собственной репутации и сознательного отказа выполнять собственные функции", - написал советник.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква 8 июня заявил, что Организация Объединенных наций имеет достаточно информации о последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС. Но до сих пор представители ООН так и не приехали на место катастрофы.