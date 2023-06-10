Рада приняла обращение к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов из-за подрыва Каховской ГЭС

Цитата

"Парламент принял (№9375) обращение к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям в связи с очередным актом терроризма рф – подрывом Каховской гидроэлектростанции", - написал Железняк.

Он сообщил, что 265 нардепов проголосовали "за".

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС "действиями, а не словами". Он очертил три момента, которые должно сделать международное сообщество для помощи Украине в борьбе с последствиями катастрофы.

Представитель Офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС являются "неясными", поэтому "преждевременно" называть катастрофу военным преступлением рф. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк ответил, что это заявление является "безупречным цинизмом".