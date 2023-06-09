Шмигаль закликав світ реагувати на катастрофу Каховської ГЕС діями, а не словами

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"Закликаємо світ реагувати на катастрофу Каховської ГЕС діями, а не словами. По-перше, визнати очевидне – саме росія є відповідальною за підрив. Покарання терористів за порушення законів і звичаїв війни та за екоцид буде невідворотним.

По-друге, закликаємо до інтенсивної допомоги Україні, щоб мінімізувати наслідки катастрофи. Дякуємо тим, хто це вже робить. По-третє, важливим є втручання міжнародних організацій: ООН, Червоного хреста та інших для порятунку тих, хто зараз в окупації", - заявив прем'єр.

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За його словами, на сьогодні на лівому березі Херсонської області, який тимчасово окупований російськими військами, ситуація "критична". Шмигаль повідомив, що загарбники не рятують цивільне населення, блокують виїзд людей із зони лиха та "стріляють їм у спину".

"Учора в розпал евакуації російські терористи масовано обстрілювали Херсон та область. Крили вогнем людей, яких тільки-но врятували з водяної пастки. Під удар потрапили жертви повені, рятувальники та лікарі. Ворог вкотре довів, що цінності людяності та гуманізму абсолютно чужі для нього"- розповів він.

Прем'єр також наголосив, що на ці виклики Київ та міжнародні партнери "повинні реагувати синхронно".

"Ми говоримо не про втрати України, ми говоримо про втрати Європи. Відлуння теракту на Каховській ГЕС докотиться до всіх куточків континенту. Тому спільні загрози потребують спільних дій", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 червня зібрав державну комісію ТЕБ і НС через підрив Каховської ГЕС, де дав чотири головні завдання, зокрема, і щодо Запорізької АЕС.