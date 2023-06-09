Шмыгаль призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС действиями, а не словами

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15249 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 62267 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 111479 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 111334 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 258257 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131340 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120329 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 368026 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83381 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136064 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 126106 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 24586 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 106708 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 72247 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 12269 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 258280 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 289876 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 368039 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 344401 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392193 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 72586 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107042 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 126447 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169513 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78807 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Шмыгаль призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС действиями, а не словами

Киев • УНН

 • 311874 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС "действиями, а не словами". Он очертил три момента, которые должно сделать международное сообщество для помощи Украине в борьбе с последствиями катастрофы, передает УНН.

Шмыгаль призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС действиями, а не словами

Цитата

"Призываем мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС действиями, а не словами. Во-первых, признать очевидное – именно россия ответственна за подрыв. Наказание террористов за нарушение законов и обычаев войны и за экоцид будет неотвратимым.

Во-вторых, призываем к интенсивной помощи Украине, чтобы минимизировать последствия катастрофы. Спасибо тем, кто это уже делает. В-третьих, важным является вмешательство международных организаций: ООН, Красного креста и других для спасения тех, кто сейчас в оккупации", - заявил премьер.

Детали

По его словам, на сегодня на левом берегу Херсонской области, который временно оккупирован российскими войсками, ситуация "критическая". Шмыгаль сообщил, что захватчики не спасают гражданское население, блокируют выезд людей из зоны бедствия и "стреляют им в спину".

"Вчера в разгар эвакуации российские террористы массированно обстреливали Херсон и область. Крыли огнем людей, которых только что спасли из водяной ловушки. Под удар попали жертвы наводнения, спасатели и врачи. Враг в очередной раз доказал, что ценности человечности и гуманизма абсолютно чужды для него", - рассказал он.

Премьер также отметил, что на эти вызовы Киев и международные партнеры "должны реагировать синхронно".

"Мы говорим не о потерях Украины, мы говорим о потерях Европы. Эхо теракта на Каховской ГЭС докатится до всех уголков континента. Поэтому общие угрозы нуждаются в совместных действиях", - подытожил Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 июня собрал государственную комиссию ТЭБ и ЧС из-за подрыва Каховской ГЭС, где дал четыре главные задачи, в частности, и по Запорожской АЭС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75