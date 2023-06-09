Шмыгаль призвал мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС действиями, а не словами

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"Призываем мир реагировать на катастрофу Каховской ГЭС действиями, а не словами. Во-первых, признать очевидное – именно россия ответственна за подрыв. Наказание террористов за нарушение законов и обычаев войны и за экоцид будет неотвратимым.

Во-вторых, призываем к интенсивной помощи Украине, чтобы минимизировать последствия катастрофы. Спасибо тем, кто это уже делает. В-третьих, важным является вмешательство международных организаций: ООН, Красного креста и других для спасения тех, кто сейчас в оккупации", - заявил премьер.

Детали

По его словам, на сегодня на левом берегу Херсонской области, который временно оккупирован российскими войсками, ситуация "критическая". Шмыгаль сообщил, что захватчики не спасают гражданское население, блокируют выезд людей из зоны бедствия и "стреляют им в спину".

"Вчера в разгар эвакуации российские террористы массированно обстреливали Херсон и область. Крыли огнем людей, которых только что спасли из водяной ловушки. Под удар попали жертвы наводнения, спасатели и врачи. Враг в очередной раз доказал, что ценности человечности и гуманизма абсолютно чужды для него", - рассказал он.

Премьер также отметил, что на эти вызовы Киев и международные партнеры "должны реагировать синхронно".

"Мы говорим не о потерях Украины, мы говорим о потерях Европы. Эхо теракта на Каховской ГЭС докатится до всех уголков континента. Поэтому общие угрозы нуждаются в совместных действиях", - подытожил Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 июня собрал государственную комиссию ТЭБ и ЧС из-за подрыва Каховской ГЭС, где дал четыре главные задачи, в частности, и по Запорожской АЭС.