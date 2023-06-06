Шмигаль зібрав комісію ТЕБ і НС через підрив Каховської ГЕС: дав чотири завдання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що зібрав державну комісію ТЕБ і НС через підрив Каховської ГЕС, де дав чотири головні завдання, зокрема, і щодо Запорізької АЕС, передає УНН.
Цитата
"Провели засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС. Заслухав оперативну інформацію від ОВА, «Укргідроенерго» та міністерств. Наразі жертв серед населення через високу воду немає", - повідомив Шмигаль.
"Ставимо зараз чотири головні завдання", - зазначив очільник уряду за підсумками засідання і перечислив їх:
-
- організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.
-
- Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.
-
- забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.
-
- оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.
-
"Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації", - зауважив Шмигаль.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.
Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.